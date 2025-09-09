Allerta Meteo Sicilia: domani piogge e temporali, le aree colpite

La Protezione Civile regionale della Sicilia ha diffuso un’allerta meteo per rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valida per la giornata di domani, mercoledì 10 settembre. È stata emessa allerta gialla per il settore occidentale della regione, che comprende le province di Palermo e Trapani. Sono previste “precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, in serata, sui settori occidentali, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati”, si legge nel bollettino di allerta. Previsti anche “venti tendenti a localmente forti dai quadranti meridionali, specie settori costieri e rilievi, in graduale rotazione dai quadranti occidentali nel pomeriggio-sera”.

Infine, per quanto riguarda i mari, “tendenti a molto mossi il Tirreno meridionale settore ovest e lo Stretto di Sicilia in serata”, riporta il bollettino.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.