Allerta Meteo Sicilia: domani piogge e temporali sull’isola

La Protezione Civile regionale della Sicilia ha diffuso un’allerta meteo per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valida per la giornata di domani, mercoledì 24 settembre. Su tutta l’isola è prevista allerta gialla. “Dalle prime ore di domani, mercoledì 24 settembre 2025, e per le successive 18-24 ore, si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento”, si legge nel bollettino di allerta.

