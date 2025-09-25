Allerta Meteo Sicilia: domani previste piogge e temporali

La Protezione Civile regionale della Sicilia ha diffuso un’allerta meteo per rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valida per tutta la giornata di domani, venerdì 26 settembre. Prevista allerta gialla per tutta l’isola, escluse alcune aree della costa tirrenica. Sono previste “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori occidentali e centromeridionali, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati. Isolate, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori con quantitativi cumulati deboli”, si legge nel bollettino di allerta.

