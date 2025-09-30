Allerta Meteo Sicilia: in arrivo piogge, temporali e sensibile calo delle temperature

La Protezione Civile regionale della Sicilia ha diffuso un’allerta meteo per rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valida per tutta la giornata di domani, mercoledì 1 ottobre. Su tutta la Sicilia è prevista allerta gialla. “Dalla notte di oggi, martedì 30 settembre 2025, e per le successive 24-36 ore, si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia, specie sui settori centro-occidentali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento”, si legge nel bollettino di allerta.

In particolare, sono previste “precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori centro-occidentali, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati”. Previsti anche “venti tendenti a forti settentrionali”, mentre le temperature massime saranno “in sensibile calo”.

