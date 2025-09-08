Allerta Meteo Sicilia: richiamo prefrontale prima, poi temporali e cambio di scenario

Il graduale declino della stagione estiva inizia a farsi sentire anche in Sicilia, dove le temperature massime risultano più contenute rispetto alle scorse settimane. L’escursione termica tra giorno e notte sta garantendo notti più fresche soprattutto nelle aree interne, restituendo un po’ di sollievo dopo le ondate di calore di agosto. Nonostante ciò, il Mediterraneo continua a risentire dell’influenza di una vasta area depressionaria sull’Islanda, capace di pilotare verso l’Europa e l’Italia correnti più fresche e umide di origine atlantica.

In questo contesto, l’Isola si trova al momento sotto l’effetto di un richiamo caldo prefrontale, che tra martedì e mercoledì potrà spingere i termometri nuovamente in alto nelle pianure interne e orientali, con punte fino a 36-38°C.

I primi segnali di cambiamento

Già nel pomeriggio di martedì si potrebbero osservare temporali isolati sulle zone centro-orientali, preludio a un peggioramento più marcato. Mercoledì 10 settembre, infatti, la perturbazione atlantica farà il suo ingresso sul Nord Italia, favorendo la nascita di una bassa pressione secondaria sul Golfo Ligure. La Sicilia, inizialmente, resterà esposta al fronte caldo, con un aumento della nuvolosità alta e stratificata che tenderà a diventare compatta entro sera.

Le prospettive per giovedì

Le ultime proiezioni modellistiche indicano la possibilità che la saccatura atlantica riesca a spingersi più a sud del previsto, entrando direttamente sul Mediterraneo centrale. Questo scenario aumenterebbe le probabilità di un passaggio perturbato giovedì, con sviluppo di una linea temporalesca organizzata in movimento da ovest verso est sull’Isola.

Conclusioni

La Sicilia si avvia quindi a vivere un cambio di scenario: dopo il caldo prefrontale delle prossime ore, il meteo potrebbe virare verso instabilità e piogge diffuse, segnando la fine della lunga fase estiva e l’inizio di una dinamica più tipicamente autunnale.

