Allerta Meteo, stasera allarme temporali e grandine in una regione

Allerta Meteo per alcuni settori di Nord/Est del Paese nella seconda parte della giornata: in particolare, fenomeni intensi potrebbero interessare una regione in serata. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato una previsione probabilistica per la giornata odierna. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo: mappa e bollettino

“Sul nord Italia transita una saccatura, che invierà un’ultima ondulazione del getto tra Austria, Croazia ed estremo nordest Italia. Sono previsti temporali più diffusi sulle Alpi settentrionali, seppur in genere di debole intensità con associate grandinate di piccola dimensione (livello 0) per l’aria fredda in quota, favoriti dall’orografia e dalla vicinanza con un’anomalia positiva di PV a nord delle Alpi“, si legge nel bollettino PRETEMP. Un livello 1 è stato emesso “per Croazia, Slovenia e Austria per la previsione di un fronte da nordovest con clusters, squall line e isolate supercelle con rischio grandine media, forti raffiche di vento e un isolato tornado, anche mesociclonico sulla Croazia orientale“. Un livello 1 marginale è stato emesso “per il Friuli per possibile grandine fino a medie dimensioni“.

Allerta Meteo Livello 1 settori esteri

“Davanti (a est) a una nuova ondulazione del getto tra pomeriggio e sera le correnti si disporranno temporaneamente dai quadranti meridionali nei medio-bassi strati su Austria, Slovenia e Croazia; dove si creeranno le condizioni per un’aumento dell’energia disponibile fino a 1000-1200 J/Kg e dei valori di SREH anche >200 m^2/s^2 sia 0-3 che 0-1 km (specie a est) con rischio di temporali a supercella e squall line con grandine media, forti venti e raffiche di vento e un tornado“, riporta PRETEMP.

Allerta Meteo Livello 1 per il Nord/Est Italia

“Il bordo occidentale del fronte da nordovest andrà in convergenza dinamica con masse d’aria più umide e calde in risalita dal mare Adriatico. In serata è possibile la formazione di un forte temporale in moto verso il mare. Gli alti LFC simulati e il DLS discreto e unidirezionale favoriranno un rischio grandine occasionalmente di medie dimensioni e un minor rischio raffiche di vento convettive“, conclude PRETEMP.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: