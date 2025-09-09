Allerta Meteo Toscana: codice arancione per temporali forti, ecco dove

Allerta meteo arancione per rischio idrogeologico e temporali forti dalle 17 di oggi fino alle 13 di domani, mercoledì 10 settembre, su Toscana centrale e arcipelago. Allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali forti sul resto della regione fino a tutta la giornata di domani. Lo rende noto sui social il Presidente della Regione, Eugenio Giani, spiegando che “il sistema di Protezione Civile della Toscana è operativo e pronto ad intervenire in caso di necessità. Possibilità di temporali forti su gran parte della regione, più probabili sulle zone costiere e occidentali”.

La Sala operativa della Protezione Civile regionale della Toscana ha emesso un’allerta meteo arancione su gran parte della Toscana per temporali e piogge diffuse da questo pomeriggio alle 13 di domani a causa di una perturbazione atlantica che sta transitando sulla regione. Nello specifico: il codice arancione per temporali anche forti e rischio idrogeologico parte dalle ore 17 di oggi, martedì 9 settembre, e permane per la giornata di domani, mercoledì, fino alle ore 13 sulle zone costiere e occidentali (province di Lucca, Pisa, Livorno, Grosseto e parti ovest delle province di Firenze e Siena). Saranno possibili anche grandinate e colpi di vento.

Il maltempo fa permanere il codice giallo nelle altre aree della Toscana fino alla mezzanotte di domani, mercoledì, con la possibilità di temporali localmente anche forti.

