Allerta Meteo Toscana: codice giallo per mareggiate sull’Arcipelago

Ancora mare molto mosso sulle isole dell’Arcipelago toscano, ad esclusione di Giglio e Giannutri, e allerta meteo con codice giallo per mareggiate prolungata fino alle 6 di mercoledì 3 settembre. Lo ha deciso la Sala operativa unificata della Protezione Civile regionale della Toscana, ricordando che ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana.

