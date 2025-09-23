Allerta Meteo Toscana, codice giallo per temporali esteso a domani

Ancora tempo instabile in Toscana, almeno fino alle prime ore di domani, mercoledì 24 settembre. La Sala operativa regionale della Protezione Civile ha esteso fino alle ore 8 di domani l’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore e temporali forti per le aree centro-meridionali. Resta valido anche quella, sempre legata allo stesso rischio e fino alle 17 di oggi, per le aree centro-settentrionali. Infine un altro codice giallo per vento, per tutta la giornata di domani, interesserà il tratto di costa compreso tra la Versilia e Piombino, Arcipelago incluso.

