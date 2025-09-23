Allerta Meteo Toscana: confermato il codice giallo a Firenze

Confermata l’allerta meteo gialla, in corso a Firenze, per possibili temporali forti e pioggia, con il conseguente rischio idrogeologico/idraulico nel ‘reticolo minore’ che comprende i corsi d’acqua secondari in particolare Ema, Mugnone e Terzolle. È la novità contenuta nel nuovo bollettino di valutazione delle criticità del Centro Funzionale regionale della Toscana. L’allerta riguarda, oltre a Firenze, anche i Comuni di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa. Le allerte termineranno alle 17 di oggi, martedì 23 settembre.

Per quanto riguarda le previsioni meteo fornite dal Centro Funzionale regionale, oggi transito di un sistema frontale con rinnovate condizioni di instabilità sulla Toscana. Domani, mercoledì 24 settembre, miglioramento ma con ancora condizioni di variabilità con qualche pioggia e locali rovesci temporaleschi. Tra il pomeriggio di oggi e la mattina di domani, previsti rovesci e temporali sparsi, localmente forti, più probabili e frequenti sul centro-sud della regione. Cumulati medi tra 10 e 20mm sul sud e Arcipelago, inferiori a 10mm altrove, e massimi fino a 50-70mm nei temporali più intensi. Cumulate orarie fino a 50mm. Oggi e fino alla prima parte di domani, temporali sparsi più probabili e frequenti sul centro-sud della regione, localmente anche di forte intensità. Miglioramento nel corso della mattinata di domani.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.