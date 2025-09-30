Allerta Meteo Toscana: domani forte vento, le zone colpite

Moderata instabilità per domani, mercoledì 1 ottobre, in Toscana, causata da un fronte di aria fredda in arrivo. La Sala operativa della Protezione Civile regionale ha emesso un’allerta meteo gialla per vento, valida dalle 8 fino alla mezzanotte di domani, per le zone centro-settentrionali collinari e pianeggianti. L’area interessata è quella del Valdarno fiorentino e inferiore e del Bisenzio e dell’Ombrone pistoiese.

