Allerta Meteo Toscana: peggioramento in arrivo, forte maltempo nell’Equinozio d’Autunno

Allerta meteo gialla per un peggioramento in arrivo sulla Toscana nel giorno dell’Equinozio d’Autunno: “Emessa dalla nostra sala operativa per rischio idrogeologico e temporali forti dalle ore 7 fino alla mezzanotte di lunedì 22 settembre su tutta la Toscana. Possibilità di forti temporali su tutta la regione, inizialmente più probabili sulle province occidentali e successivamente (nel pomeriggio) sul resto della regione. Possibili forti raffiche di vento durante i temporali“, rende noto il Presidente della Regione Eugenio Giani.
