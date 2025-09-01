Allerta Meteo Toscana: pioggia, temporali e mareggiate da stasera

MeteoWeb

Una nuova perturbazione, con rovesci e forti temporali, interesserà la Toscana fra la sera di oggi, lunedì 1 settembre, e la mattina di domani, martedì 2. I fenomeni partiranno dalle zone di nord-ovest per poi estendersi a quasi tutto il resto della regione. La Sala operativa della Protezione Civile regionale ha diramato un’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore e temporali forti che dalle ore 21 di stasera fino alle 12 di martedì 2 settembre sarà in vigore su tutta la Toscana, ad eccezione dell’estrema costa meridionale e dei bacini di Ombrone grossetano e Fiora.

Per le forti mareggiate, il codice giallo riguarderà, dalle ore 12 fino alle ore 23 di domani, martedì 2, le isole dell’arcipelago ad esclusione di Giglio e Giannutri.

A Firenze – come riferisce Palazzo Vecchio – il codice giallo è per il rischio idrogeologico/idraulico nel ‘reticolo minore’ che comprende i corsi d’acqua secondari (in particolare Ema, Mugnone e Terzolle) mentre in provincia l’allerta riguarda anche Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.