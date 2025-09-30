Allerta Meteo, ultimo giorno di settembre con maltempo in 3 regioni: “temporali, grandine e trombe marine”

Allerta Meteo per rovesci e temporali, rischio grandine e trombe marine nell’ultimo giorno di settembre. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato una previsione probabilistica per la giornata odierna. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo: mappa e bollettino

“Il passaggio di un’onda corta sulle regioni del nord-est comporta condizioni di instabilità, dapprima blanda nei pressi della costa Adriatica“, riporta il bollettino PRETEMP. “Viene emesso un livello 0 per Triveneto, Emilia-Romagna orientale e Adriatico Settentrionale per temporali prevalentemente isolati ma localmente anche intensi“.

“Dopo una prima fase temporalesca attiva prevalentemente al largo nell’Adriatico, dalla tarda mattina saranno possibili rovesci anche su Veneto e Friuli, specialmente nelle aree pedemontane e nei pressi della Laguna Veneta e del Delta del Po. Per i temporali in formazione in quest’ultima area, dove l’instabilità sarà maggiore anche se comunque contenuta (intorno a 500 J/Kg), non si esclude anche grandine di piccole dimensioni e la formazione di trombe marine. I temporali si muoveranno generalmente verso SSE, e si estenderanno alla Romagna verso la fine del periodo di previsione“, conclude PRETEMP.

