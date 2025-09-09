Allerta Meteo Umbria: allarme arancione per temporali, anche forti

Allerta meteo arancione per il rischio temporali sull’Umbria nella giornata di domani, mercoledì 10 settembre. È quanto riporta il sito della Protezione Civile regionale. Per domani, sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, già dalle prime ore della notte. Secondo il bollettino riportato dalla Protezione Civile, i fenomeni potranno essere localmente intensi ed organizzati. Con venti forti dai quadranti meridionali con locali rinforzi in Appennino. Le temperature massime sono annunciate in marcata diminuzione.

