Allerta Meteo Valle d’Aosta: codice giallo in tutta la regione, peggioramento nel pomeriggio

MeteoWeb

In vigore un’allerta meteo idrogeologica codice giallo in Valle d’Aosta, per temporali forti e diffusi su tutto il territorio. Le precipitazioni sono iniziate nella tarda serata di ieri ma “il momento più intenso è previsto per il pomeriggio” di oggi, si legge nel bollettino emesso dal Centro funzionale della Regione. “Le precipitazioni forti e a carattere temporalesco possono innescare problemi alle reti di smaltimento delle acque, allagamenti dei locali interrati, esondazione di rivi secondari, colate detritiche su piccoli bacini montani dell’ordine di alcuni km², fenomeni di trasporto solido nei tratti montani dei bacini a regime torrentizio (fino a 50-60 kmq), cadute di massi e frane superficiali, causando interruzioni temporanee della viabilità, danni localizzati ad infrastrutture, singoli edifici e attività antropiche“, viene spiegato. Su tutto il territorio regionale sono attese precipitazioni moderate localmente forti. La quota neve è attesa tra 3.500 e 3.000 metri di quota.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito il link per l’accesso diretto alla pagina con le previsioni meteo per la principale città della regione.