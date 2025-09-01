Allerta Meteo Valle d’Aosta: piogge moderate e locali temporali, l’aggiornamento

MeteoWeb

Si riduce alla dorsale di confine con Francia e Svizzera e alla bassa Valle d’Aosta, con le valli del Monte Rosa e di Champorcher, l’estensione dell’allerta meteo idrogeologica ‘gialla’ diramata dal Centro funzionale della Regione. È quanto emerge dal bollettino delle ore 14, emesso sulla base dell’aggiornamento della previsione meteorologica, secondo cui “si prevede che le precipitazioni diffuse e i temporali di moderata intensità” riguarderanno in particolare le due aree. Lo scenario è di possibili “frane superficiali, colate detritiche, cadute massi e fenomeni di esondazione nei rivi secondari”.

Dal punto di vista meteorologico, “correnti sudoccidentali molto instabili legate all’avvicinamento di un’area depressionaria atlantica alla regione alpina occidentale determinano condizioni favorevoli a precipitazioni diffuse di moderata intensità e temporali localmente di moderata intensità. Tuttavia l’ampiezza delle correnti in quota determina incertezza sull’identificazione spaziale dei fenomeni“.

Lo zero termico oggi è a 2.800 metri, la quota neve a 2.700 metri.

Per la giornata di domani, martedì 2 settembre, la situazione sarà invece ordinaria su tutto il territorio regionale.

