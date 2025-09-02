Allerta Meteo Veneto: ancora temporali ma in diradamento da stasera

MeteoWeb

Nel corso del pomeriggio di oggi, martedì 2 settembre, nuovo aumento dell’instabilità in Veneto, con rovesci e temporali da locali a sparsi in diradamento e attenuazione dalla serata; saranno ancora possibili locali fenomeni intensi specie tra Prealpi e pianura (forti rovesci, forti raffiche di vento, locali grandinate). In considerazione di queste previsioni, la Protezione Civile regionale del Veneto ha dichiarato la fase di attenzione (allerta meteo gialla) per criticità idrogeologica per temporali su tutto il territorio regionale, eccetto per l’area Alto Piave dalle 14 di oggi alla mezzanotte.

Saranno possibili l’innesco di frane superficiali e colate rapide sui settori montani, pedemontani, collinari delle zone in allerta; l’innalzamento dei livelli della rete idrografica secondaria; il rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque piovane con allagamenti di locali interrati o sottopassi. In caso di temporali lo scenario sarà caratterizzato da fenomeni intensi e in rapida evoluzione.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.