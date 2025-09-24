Allerta Meteo Veneto: continuano i forti temporali nelle prossime ore

Nella seconda parte di mercoledì 24 settembre, è prevista l’ultima fase della perturbazione che ha interessato il Veneto da martedì mattina con precipitazioni localmente abbondanti/molto abbondanti e forti temporali, anche persistenti/ripetuti. Nelle prossime ore, dopo una iniziale pausa, saranno probabili rovesci e temporali sparsi in spostamento da ovest/sud ovest a est/nord est, con possibili fenomeni localmente anche intensi su Prealpi e pianura (soprattutto forti rovesci, non esclusa qualche forte raffica e qualche grandinata); tendenza ad esaurimento dei fenomeni nel corso della serata a partire da ovest.

In considerazione di queste previsioni, il Centro Funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto ha dichiarato l’allerta gialla sia per criticità idrogeologica per temporali che per criticità idrogeologica in tutti i bacini del Veneto, ad eccezione di VENE-A (Alto Piave) e VENE-C (Adige-Garda e Monti Lessini). L’allerta è valida dalle 20 di oggi, mercoledì 24 settembre, fino alla mezzanotte di giovedì 25; fino alle 20 rimane valida l’allerta diramata ieri.

