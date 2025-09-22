Allerta Meteo Veneto, fase di frequenti piogge e forti temporali: scatta l’allarme arancione

La Protezione Civile regionale del Veneto ha emesso un’allerta meteo arancione (pre-allarme) per criticità idrogeologica per temporali nelle zone VENE-H (Piave Pedemontano), VENE-F (Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna) e VENE-G (Livenza, Tagliamento, Lemene), in relazione alle previsioni del tempo che annunciano tempo perturbato e temporali forti. Nelle altre zone l’allerta sarà gialla (attenzione), tranne sull’Alto Piave, dove sarà verde. È stata dichiarata, inoltre, l’allerta meteo arancione su due bacini (VENE-F e VENE-G) anche per criticità idrogeologica; sul resto della regione l’allerta sarà gialla, nel solo Alto Piave sarà verde. L’avviso è valido dalle 9.00 di domani, martedì 23 settembre, alle 20.00 di mercoledì 24.

“Tra la mattinata di martedì 23 e il pomeriggio di mercoledì 24 varie fasi di tempo instabile/ perturbato con frequenti precipitazioni a prevalente carattere di rovescio e temporale specie tra Prealpi e pianura dove saranno possibili fenomeni localmente intensi (forti rovesci) e quantitativi anche abbondanti specie sui settori centro-orientali”, si legge nel bollettino di allerta.

Dalle 9.00 di domani sarà aperta la Sala operativa della Protezione Civile del Veneto a Marghera, per seguire ora per ora l’evolversi della situazione. Il presidente del Veneto Luca Zaia, nel frattempo esprime “la più sincera vicinanza e solidarietà” alle popolazioni di Lombardia, Liguria e Piemonte, “messe a dura prova da nubifragi, famiglie sono costrette a rifugiarsi ai piani alti delle abitazioni; i soccorsi sono in corso senza sosta. Il Veneto – ribadisce – come già avvenuto in altre occasioni, è pronto a fare la propria parte: uomini e mezzi della nostra Protezione Civile sono a disposizione, nell’ambito del sistema di soccorso nazionale, per raggiungere le aree più critiche e affiancare i colleghi liguri, piemontesi e lombardi nelle operazioni di soccorso”.

