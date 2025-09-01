Allerta Meteo Veneto, nuova perturbazione da stasera: allarme arancione per temporali

MeteoWeb

Una nuova perturbazione di origine nordatlantica interessa il Veneto fino alla serata di martedì 2 settembre. Dalla serata odierna e nel corso di martedì sono previste condizioni di tempo instabile, a tratti perturbato specie tra la serata/notte di lunedì e il mattino di martedì e in modo più irregolare nel pomeriggio/sera di martedì, con precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio e temporale, localmente anche forti e/o persistenti specie sui settori centro-orientali tra Prealpi e costa dove sono maggiormente probabili i quantitativi complessivi più consistenti.

In considerazione di queste previsioni, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto ha dichiarato lo stato di preallarme (allerta meteo arancione) per temporali nelle aree VENE-H (Piave pedemontano), VENE-F (Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna), VENE-G (Livenza, Lemene e Tagliamento); in tutto il resto della regione è stato dichiarato lo stato di attenzione (allerta gialla). Per le zone VENE-H, VENE-F e VENE-G l’allerta sarà gialla per rischio idrogeologico. L’avviso è valido dalle 20 di oggi e per tutta la giornata di martedì 2.

Lo scenario sarà caratterizzato da fenomeni intensi, diffusi e in rapida evoluzione. Saranno possibili l’innesco di frane superficiali e colate rapide sui settori montani, pedemontani, collinari delle zone in allerta; l’innalzamento dei livelli della rete idrografica secondaria e il rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque piovane con allagamenti di locali interrati e/o sottopassi.

Allerta arancione per rischio idrogeologico fino a domani a Venezia

La Protezione Civile del Comune di Venezia informa che il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto ha emesso un’allerta gialla per il rischio idrogeologico e arancione per il rischio idrogeologico per temporali dalla sera di lunedì 1 a martedì 2 settembre. L’allerta è stata diramata viste le previsioni emesse da Arpav di precipitazioni da sparse a diffuse (specie sui settori centro settentrionali) a prevalente carattere di rovescio e temporale, localmente forti e persistenti. Si ricorda che in caso di previsione di vento forte o di dichiarazione della fase di preallarme per il rischio idrogeologico per temporali (allerta arancione), emessa dal Cfd, le aree comunali a verde pubblico recintate saranno chiuse fino al termine dell’allerta meteo.

