Allerta Meteo Veneto, rovesci e temporali fino a domani mattina

Veloce fase di maltempo in Veneto. Tra il pomeriggio di sabato 13 e la mattinata di domenica 14 settembre, il transito molto veloce di un’ampia saccatura estesa dall’Europa settentrionale al Mediterraneo centro-occidentale darà origine ad una fase di instabilità sulla regione. Tra la serata di sabato e le prime ore di domenica sono previsti rovesci e temporali sparsi, in spostamento veloce da ovest a est: saranno possibili fenomeni localmente intensi (forti rovesci, locali grandinate, forti raffiche di vento) specie tra Prealpi e pianura/costa centro settentrionale.

Alla luce di queste previsioni meteo, il Centro Funzionale Decentrato della Regione Veneto ha emesso un’allerta meteo gialla per criticità idrogeologica per temporali su tutta la regione, ad eccezione della zona VENE-A (Alto Piave). L’allerta è valida dalle 20 di oggi alle 6 di domani, domenica 14 settembre.

