Allerta Meteo Veneto: temporali forti tra stasera e domani

Un’ampia saccatura si estende dalle Isole Britanniche al Nord Africa sul Mediterraneo occidentale e tra martedì 9 e mercoledì 10 settembre si sposta sull’Italia, con formazione di una bassa al suolo sul Nord Italia, flusso in quota dai quadranti meridionali e scirocco sull’Adriatico. Nella seconda parte di martedì, si prevede tempo instabile sul Veneto, con precipitazioni irregolari anche a carattere di rovescio o locale temporale: non si escludono forti rovesci specie su pianura e Prealpi. Mercoledì 10, precipitazioni estese soprattutto sulle zone centro settentrionali e costa centro-nord, anche con rovesci e locali temporali. Fase più intensa tra il primo mattino e il tardo pomeriggio. Quantitativi localmente anche abbondanti sulle zone prealpine e pianura/costa nord orientali; non si escludono locali temporali intensi (forti rovesci) che su costa e pianura limitrofa potranno essere anche ripetuti e piuttosto persistenti.

In considerazione di queste previsioni, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto ha dichiarato l’allerta meteo gialla (fase di attenzione) per criticità idrogeologica per temporali nei bacini VENE-D, VENE-E, VENE-F e VENE-G, e per criticità idrogeologica nei bacini VENE-H, VENE-B, VENE-F e VENE-G, con validità dalle 20 di oggi alla stessa ora di domani, mercoledì 10 settembre.

Saranno possibili l’innesco di frane superficiali e colate rapide; l’innalzamento dei livelli della rete idrografica secondaria; il rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque piovane con possibili allagamenti di locali interrati e/o sottopassi. Per le zone D, E, F e G, lo scenario sarà caratterizzato da fenomeni intensi e rapidi.

