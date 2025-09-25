Allerta rossa alle Azzorre: scuole e uffici chiusi per l’Uragano Gabrielle

Le autorità delle Azzorre hanno emesso un’allerta rossa, con la chiusura di scuole e uffici pubblici per 24 ore a partire dal pomeriggio di oggi, a causa del passaggio dell’uragano Gabrielle. La misura riguarda 7 delle 9 isole dell’arcipelago, comprese le principali, come São Miguel e il capoluogo Ponta Delgada. L’uragano interesserà soprattutto le isole del gruppo occidentale e centrale, dove molte amministrazioni locali hanno deciso di chiudere strade e spazi pubblici, invitando la popolazione a rimanere in casa se possibile. Le isole di Flores e Corvo saranno le più colpite dalle precipitazioni, mentre sul resto dell’arcipelago i venti potrebbero raggiungere punte di 150 km/h.

Tuttavia, la meteorologa Rita Mota ha spiegato all’agenzia Lusa che, avvicinandosi alle Azzorre, l’uragano potrebbe perdere forza, arrivando sull’arcipelago come uragano di 1ª categoria o tempesta tropicale.