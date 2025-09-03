Alluvione in Giappone: piogge torrenziali e rischio frane nella prefettura di Niigata | VIDEO

MeteoWeb

Dalla sera di martedì 2 settembre ora locale la prefettura di Niigata, in Giappone, è colpita da piogge intense dovute a un marcato peggioramento. Fino alle 10 di oggi ora locale, si sono registrati 119 mm di pioggia a Joetsu e 104 mm a Murakami. Strade allagate hanno imposto chiusure al traffico nei pressi del municipio di Joetsu. Fino a metà giornata potrebbero svilupparsi linee temporalesche stazionarie, con rischio elevato di frane e alluvioni. Le autorità invitano la popolazione a prestare la massima attenzione.