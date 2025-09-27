Alluvione in Messico: Culiacán sommersa, morto bimbo di 9 anni | VIDEO

Alluvione in Messico, nello Stato di Sinaloa: Culiacán è stata colpita da intense piogge venerdì 26 settembre, con accumuli superiori a 54 mm in un’ora, secondo quanto riferito dal sindaco Juan de Dios Gámez Mendívil. La violenta ondata di maltempo ha provocato ingenti disagi: 38 abitazioni hanno subito danni, 43 veicoli sono rimasti intrappolati e 12 persone hanno dovuto essere soccorse. Le autorità municipali hanno attivato tutti i protocolli di sicurezza, chiudendo strade e aree ricreative allagate, tra cui la Presa Derivadora e il Parco Acquatico, per prevenire ulteriori incidenti. Purtroppo, le forti correnti hanno causato la morte di un bambino di 9 anni, Matías Valenzuela Pérez, trascinato dall’acqua.