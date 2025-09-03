Alluvione in Messico, Edomex flagellato: forti piogge provocano allagamenti e frane | VIDEO

Inondazioni in diverse località dello Stato del Messico, uno degli Stati confederati appartenente all'omonima repubblica federale

Alluvione in Messico, Edomex flagellato da forti piogge
MeteoWeb

Intense precipitazioni hanno interessato lo Stato del Messico (Edomex), causando frane ed esondazioni. A Cuautitlán Izcalli, la diga El Ángulo ha ceduto, provocando inondazioni in diverse località. A Coacalco e Tultitlán, l’accumulo di acqua su Vía López Portillo e aree limitrofe ha paralizzato il traffico e interrotto il servizio del Mexibús. A San Juan Ixhuatepec, un piccolo movimento di massa di 9 m³ ha ostruito l’autostrada México-Pachuca. Nel Valle di Toluca, i fiumi straripati hanno sommerso strade principali fino a 70 cm.

