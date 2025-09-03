Alluvione in Messico, Edomex flagellato: forti piogge provocano allagamenti e frane | VIDEO

MeteoWeb

Intense precipitazioni hanno interessato lo Stato del Messico (Edomex), causando frane ed esondazioni. A Cuautitlán Izcalli, la diga El Ángulo ha ceduto, provocando inondazioni in diverse località. A Coacalco e Tultitlán, l’accumulo di acqua su Vía López Portillo e aree limitrofe ha paralizzato il traffico e interrotto il servizio del Mexibús. A San Juan Ixhuatepec, un piccolo movimento di massa di 9 m³ ha ostruito l’autostrada México-Pachuca. Nel Valle di Toluca, i fiumi straripati hanno sommerso strade principali fino a 70 cm.