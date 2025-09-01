Alluvione Liguria, attivata la fase di preallarme a Genova: “salite ai piani alti”

MeteoWeb

“A causa delle criticità al suolo, il comune di Genova ha dichiarato la fase operativa di preallarme. Presta attenzione, sali ai piani alti e osserva le norme di autoprotezione”. Lo comunica sulle sue pagine social la Protezione Civile di Genova, in relazione al “forte temporale in atto in zona Sestri, Cornigliano e Sampierdarena” con un “innalzamento idrometrico rivi Sestri Ponente e Fegino”. La Protezione Civile inoltre segnala che è stata “superata la soglia di allarme del torrente Leiro a Voltri”, invitando la popolazione ad “allontanarsi e mettersi in sicurezza”, a “evitare spostamenti per possibili esondazioni in zona Voltri e Prà”. A Voltri inoltre possibili esondazioni anche del Branega.

Nessuna persona coinvolta ma scantinati allagati e alberi abbattuti a Genova dopo il violento nubifragio di questo pomeriggio. Tante le chiamate ai Vigili del Fuoco di Genova, che sono intervenuti con diverse squadre, in zona Acquasanta, Mele, via delle Fabbriche a Voltri operando anche un costante monitoraggio del corso d’acqua.

Le stazioni di rilevamento di Arpal segnalano a Mele 130,8mm di pioggia in un’ora, Turchino 112,4mm, Ellera Foglietto (Albisola Superiore) 111,6mm, Monte Pennello 110,4mm e a Quiliano 101,4mm.

Allagamenti nel Savonese

L’ondata di maltempo che ha investito il Centro Ponente della Liguria ha portato all’esondazione del Riobasco nel Savonese mentre a Quiliano, sempre nel Savonese, diverse zone si sono allagate ed è stata chiusa la strada dei Tecci per una frana. Allagamenti anche a Savona città, dove sulla provinciale a San Bernardo la strada è rimasta chiusa per un’ora a causa di allagamenti e smottamenti. Nel primo tratto della strada provinciale SP29 sono caduti alcuni alberi. Allagamenti anche a Quiliano con cumulate significative (fino a 101mm in un’ora), La strada dei Tecci è stata interessata da una frana.

Secondo l’assessore alla Protezione Civile di Regione Liguria Giacomo Giampedrone, in diretta su Primocanale, “abbiamo passato un pomeriggio intenso, ora vedremo ancora il passaggio vero e proprio che causerà altri temporali ma che dovrebbero essere più rapidi. Come Protezione Civile non abbiamo fatto interventi, questo non vuol dire che non si sono verificati disagi che potrebbero verificarsi anche nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Il temporale dovrebbe essere rapido. Ora però si è formato un nuovo fronte al largo di Voltri”.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.