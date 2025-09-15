Alluvione Marche, Acquaroli: “ferita che non potrà mai rimarginarsi”

“Oggi ricorrono tre anni dai quei tragici momenti dell’alluvione del 15 settembre 2022 che ha colpito la Valle del Misa, del Nevola e il comprensorio del Catria. Una pagina drammatica nella storia della nostra regione che non potremo mai dimenticare, una ferita che mai potrà rimarginarsi“: il presidente delle Marche Francesco Acquaroli ha ricordato così l’evento meteo che 3 anni fa ha colpito una parte del territorio marchigiano, provocando 13 vittime. “Ci stringiamo intorno al dolore delle famiglie in memoria delle persone che non ci sono più, e restiamo vicini fin dal primo momento alle comunità che sono state duramente colpite“, ha concluso Acquaroli.