Alluvioni lampo devastano l’Indonesia: decine di vittime e dispersi a Bali e nei villaggi vicini

Mentre le acque iniziano a ritirarsi, i soccorritori stanno cercando nei fiumi e tra le macerie dei villaggi i sopravvissuti alle devastanti alluvioni lampo che hanno colpito due province dell’Indonesia mercoledì 10 settembre. Le piogge torrenziali iniziate lunedì 8 settembre hanno causato inondazioni e frane sull’isola turistica di Bali e nella provincia di Nusa Tenggara Orientale, uccidendo almeno 20 persone e causando 6 dispersi. Le piogge hanno fatto straripare i fiumi, devastando nove città e distretti di Bali. Fango, rocce e alberi sono crollati sui villaggi di montagna e i fiumi in piena hanno sommerso almeno 120 quartieri e provocato una dozzina di frane in diversi punti, ha dichiarato Abdul Muhari, portavoce dell’Agenzia Nazionale per la Mitigazione dei Disastri.

Oggi Muhari ha dichiarato che i soccorritori hanno recuperato altri cinque corpi mentre le inondazioni si ritiravano a Bali, portando il bilancio delle vittime delle inondazioni sull’isola a 14. I soccorritori stanno cercando due residenti ancora dispersi, ha aggiunto.

Oggi, con il ritorno alla normalità del livello del fiume, gli abitanti di Denpasar, la capitale di Bali, hanno abbandonato i rifugi di emergenza sovraffollati. Hanno trovato strade coperte di fango e detriti, auto capovolte nei parchi o ammucchiate in stretti vicoli, e marciapiedi disseminati di sandali, pentole, padelle e vecchie fotografie. Le autorità hanno approfittato del ritiro delle acque per iniziare a ripulire le strade dal fango e rimuovere cumuli di rifiuti bagnati, mentre l’elettricità è stata ripristinata in decine di migliaia di abitazioni e attività commerciali.

Devastazione a Bali

Le forti piogge stagionali da settembre a marzo causano spesso inondazioni e frane in Indonesia. Suharyanto, il capo dell’Agenzia Nazionale per la Mitigazione dei Disastri, ha dichiarato in una conferenza stampa mercoledì sera che la minaccia di inondazioni a Bali è cessata.

Le inondazioni a Bali hanno travolto persone e circa 474 chioschi e piccoli negozi nei mercati d’arte e pubblici, sommergendo centinaia di case ed edifici, costringendo centinaia di persone a trovare riparo in rifugi temporanei, ha affermato Suharyanto. Ha aggiunto che da mercoledì sono stati dispiegati fino a 600 soccorritori, poliziotti e soldati per cercare sei persone che sarebbero ancora disperse a Bali, poiché le inondazioni hanno danneggiato anche strade, ponti e altre infrastrutture. Circa 562 persone rimangono ospitate nei rifugi governativi a Bali, ha affermato l’agenzia.

Dispersi nel villaggio di Mauponggo

Decine di soccorritori stanno cercando lungo un fiume intorno al remoto villaggio di Mauponggo, nella Nusa Tenggara Orientale, dove le inondazioni hanno trascinato tonnellate di fango, rocce e alberi. I soccorritori si sono concentrati sulla ricerca di quattro persone, tra cui due bambini piccoli, che sono state travolte dalle inondazioni insieme a 35 case, ha affermato il capo della Polizia locale Dewa Putu Suariawan. Altri sei abitanti del villaggio sono stati estratti dalle acque alluvionali o dal fango ieri.

Operazioni di soccorso difficili

Agustinus Pone, responsabile dell’Agenzia locale per la mitigazione dei disastri, ha affermato che le condizioni meteorologiche avverse e il terreno accidentato che hanno ostacolato gli sforzi di soccorso sono stati aggravati dall’interruzione di elettricità, acqua potabile e reti di telecomunicazioni in 18 villaggi a causa delle alluvioni lampo. Ha aggiunto che le inondazioni e le frane nella zona hanno anche distrutto due ponti, due uffici governativi, una piantagione e risaie, e ucciso bestiame.