Ancora incendi in Sardegna: oggi 16 roghi

In Sardegna oggi si sono verificati 16 incendi, ma solo uno ha richiesto l’intervento dei mezzi aerei della flotta regionale. Il rogo ha riguardato un’area boschivo-rurale nel Comune di Maracalagonis, in località Ireddu. Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal personale della Stazione del Corpo forestale di Sinnai, coadiuvato dal personale dal Gauf Cfva di Cagliari e dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base Cfva di Villasalto. Sul posto sono intervenute due squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Sinnai-Sa pira e Burcei Campu omu, una squadra di volontari di Protezione Civile di Quartu S.E.-NOS, una squadra di barracelli di Maracalagonis e i Vigili del Fuoco. L’incendio ha interessato qualche ettaro di macchia mediterranea.

Allerta incendi per domani in Sardegna

La Protezione Civile regionale della Sardegna ha diramato un bollettino sul pericolo incendi per la giornata di domani, martedì 16 settembre, in cui è indicata allerta gialla (pericolosità media) in alcuni settori meridionali e nordorientali dell’isola. In caso di allerta gialla, “le condizioni sono tali da poter generare un incendio con intensità del fuoco e velocità di propagazione medie che, se tempestivamente affrontato, può essere contrastato con il dispiegamento di forze ordinarie di terra eventualmente integrato dall’impiego di mezzi aerei “leggeri” della Regione”, si legge nel bollettino di allerta.