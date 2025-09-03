Ancora incendi in Sardegna, oggi 25 roghi: in azione anche un Canadair

MeteoWeb

Non si placano gli incendi in Sardegna. Sono 25 quelli divampati oggi nell’isola, otto dei quali hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei della flotta regionale e del concorso aereo nazionale. Il Corpo forestale isolano indica oltre 15 ettari in fumo, tra boschi e campagne. In particolare a Samassi, nel Sud Sardegna, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base di Villasalto, un incendio ha interessato circa 5 ettari di incolto, mentre nell’agro di San Giovanni Suergiu, nel Sulcis, le fiamme hanno percorso una superficie di circa 2,5 ettari di seminativo. Qui sono dovuti intervenire due elicotteri dalle basi di Marganai e Pula.

Un grosso incendio è ancora in corso nel territorio di Mamoiada, nel Nuorese, dove stanno intervenendo tre elicotteri dalle basi di Alà dei Sardi, Farcana e San Cosimo, e dove si è reso necessario il concorso aereo nazionale con l’intervento di un Canadair da Olbia. Fiamme spente invece a Serrenti, nel Sud Sardegna, dove è intervenuto un mezzo dalla base di Villasalto. Qui l’incendio ha percorso circa 6 ettari di oliveti e 2 di incolti.

Allerta incendi per domani in Sardegna

La Protezione Civile regionale della Sardegna ha diramato un bollettino sul pericolo incendi valido per la giornata di domani, giovedì 4 settembre, che indica allerta gialla (pericolosità media) in tutta l’isola. In caso di allerta gialla, “le condizioni sono tali da poter generare un incendio con intensità del fuoco e velocità di propagazione medie che, se tempestivamente affrontato, può essere contrastato con il dispiegamento di forze ordinarie di terra eventualmente integrato dall’impiego di mezzi aerei “leggeri” della Regione“, si legge nel bollettino.