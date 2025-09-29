Animali in corsia: a Montescano parte il progetto pilota di attività assistita per la riabilitazione delle malattie neurodegenerative

L’IRCCS Maugeri Montescano porta l’attività assistita dagli animali (AAA) in ospedale. Il progetto pilota, sostenuto dal Rotary Club Pavia Ticinum, partito la scorsa settimana, è realizzato in collaborazione con “Il Biancospino”, centro qualificato di referenza in Interventi Assistiti con Animali (IAA). Il programma prevede un ciclo di 8 incontri, inizialmente rivolti a 5 pazienti in esiti di stroke, con l’obiettivo di migliorarne il benessere psicofisico e stimolarne la motivazione e la partecipazione alle terapie.

“Recenti revisioni della letteratura riportano in pazienti con esiti di ictus e Malattia di Parkinson coinvolti in interventi assistiti con animali un aumento della motivazione all’attività fisica, una facilitazione del linguaggio (nei pazienti con afasia), una riduzione dei livelli di ansia e miglioramento del tono dell’umore”, spiega la dott.ssa Chiara Ferretti, responsabile della di Riabilitazione Neuromotoria all’IRCCS Maugeri Montescano. “Crediamo fermamente nel contributo stimolante che gli animali possono dare nel percorso riabilitativo motorio-funzionale e cognitivo del paziente fragile, alleviando attraverso stimoli sensoriali ed emozionali ansia e depressione che possono accompagnarsi al ricovero ospedaliero”.

In cosa consiste il progetto

Il progetto, realizzato secondo le linee guida Nazionali per gli I.A.A. approvate in data 25 marzo 2015 nella Conferenza Stato-Regioni, prevede il coinvolgimento di due cani – addestrati e dotati di idoneità sanitaria, guidati da un coadiutore – che due giorni alla settimana incontreranno i pazienti selezionati per trascorrere momenti ludici e di accudimento. Gli esiti del progetto, che coinvolge un team composto da un medico, uno psicologo, un logopedista e un infermiere, saranno poi analizzati attraverso strumenti di valutazione standardizzati e validati scientificamente.

“Il percorso terapeutico dei pazienti che a seguito di un evento cerebrovascolare hanno compromesso alcune funzioni come il linguaggio o la mobilità può essere molto difficile e impegnativo. In questo contesto diventa fondamentale porre in atto strategie efficaci e approcci terapeutici complementari per allentare lo stress prodotto dalla malattia, alleviare la fatica delle terapie e aumentare la compliance del paziente, agevolando così anche il lavoro di medici e sanitari – spiega Antonella Mastretti, Direttore Sanitario di IRCCS Maugeri Pavia e Montescano -. Il percorso di intervento assistito con animali che abbiamo introdotto in Istituto è adattato alle diverse esigenze e finalizzato al benessere reciproco di animale e paziente. Il primo appuntamento di questo ciclo di otto ha registrato un grande apprezzamento da parte di pazienti, caregiver e personale. Ringraziamo per questa opportunità il Rotary Club Pavia Ticinum”.