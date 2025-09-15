Anomalie nella rete Starlink, oltre 50mila segnalazioni di disservizi: colpita anche l’Ucraina

Stando ai dati raccolti da Downdetector, la piattaforma che monitora guasti e interruzioni dei principali servizi online, nella mattinata di di oggi si sono verificate diffuse anomalie nella rete Starlink, con oltre 50mila segnalazioni di disservizi a livello globale. Le interruzioni hanno interessato diversi Paesi, tra cui anche l’Ucraina. Starlink, la costellazione di satelliti sviluppata dall’ecosistema imprenditoriale di Elon Musk, è stata concepita per offrire connettività Internet a banda larga in qualsiasi parte del mondo.