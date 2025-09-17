Antartide, Concordia: gelo eccezionale fino a -74,9°C a metà settembre 2025

La base italo-francese di Concordia, sull’altopiano antartico, ha osservato un intervallo di temperature eccezionalmente basse per il periodo, con valori compresi tra -71,4°C e -74,9°C tra il 13 ed il 16 settembre 2025.

Le minime registrate risultano ben inferiori alle medie stagionali del settore continentale, dove a settembre le minime tipiche si attestano intorno a -63/-65°C . L’altitudine (oltre 3.200 m), l’isolamento e la posizione sul plateau antartico rendono Concordia tra i siti più propensi a raggiungere temperature estreme a livello globale.

Negli ultimi dieci anni, il valore più basso è stato misurato il 25 luglio 2023 con -83,2°C : una delle temperature più basse osservate nel mondo nel periodo recente e primato della stazione di Concordia nell’ultimo decennio.

Significato scientifico e monitoraggio

La sequenza di metà settembre rappresenta uno degli ultimi grandi episodi invernali prima della primavera australe, evidenziando una fase di raffreddamento intenso del plateau centrale. Le misure, integrate con i dati delle stazioni automatiche e dei centri meteo-climatologici internazionali, sono cruciali per comprendere la variabilità del gelo antartico e i riflessi sul sistema climatico globale.