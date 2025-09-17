Antartide, Concordia: gelo eccezionale fino a -74,9°C a metà settembre 2025

Valori molto inferiori rispetto alle medie di settembre in Antartide

Gelo base Concordia

La base italo-francese di Concordia, sull’altopiano antartico, ha osservato un intervallo di temperature eccezionalmente basse per il periodo, con valori compresi tra -71,4°C e -74,9°C tra il 13 ed il 16 settembre 2025.

DataTemperatura minima
13 settembre 2025-71,4°C
14 settembre 2025-73,4°C (~-100°F)
15 settembre 2025-74,9°C
16 settembre 2025-73,8°C

Contesto climatologico: valori oltre la media di settembre

Le minime registrate risultano ben inferiori alle medie stagionali del settore continentale, dove a settembre le minime tipiche si attestano intorno a -63/-65°C. L’altitudine (oltre 3.200 m), l’isolamento e la posizione sul plateau antartico rendono Concordia tra i siti più propensi a raggiungere temperature estreme a livello globale.

Temperature base Concordia settembre 2025

Il record recente della stazione

Negli ultimi dieci anni, il valore più basso è stato misurato il 25 luglio 2023 con -83,2°C: una delle temperature più basse osservate nel mondo nel periodo recente e primato della stazione di Concordia nell’ultimo decennio.

Significato scientifico e monitoraggio

La sequenza di metà settembre rappresenta uno degli ultimi grandi episodi invernali prima della primavera australe, evidenziando una fase di raffreddamento intenso del plateau centrale. Le misure, integrate con i dati delle stazioni automatiche e dei centri meteo-climatologici internazionali, sono cruciali per comprendere la variabilità del gelo antartico e i riflessi sul sistema climatico globale.

In sintesi

  • Minime tra -71,4°C e -74,9°C dal 13 al 16 settembre 2025.
  • Valori inferiori alle medie di settembre per l’Antartide interna (-63/-65°C).
  • Record 10 anni: -83,2°C (25 luglio 2023) alla stazione di Concordia.
  • Episodio di freddo estremo a fine inverno australe, utile per studi meteo-climatici.

