Antartide, Concordia: gelo eccezionale fino a -74,9°C a metà settembre 2025

La base italo-francese di Concordia, sull’altopiano antartico, ha osservato un intervallo di temperature eccezionalmente basse per il periodo, con valori compresi tra -71,4°C e -74,9°C tra il 13 ed il 16 settembre 2025.
|Data
|Temperatura minima
|13 settembre 2025
|-71,4°C
|14 settembre 2025
|-73,4°C (~-100°F)
|15 settembre 2025
|-74,9°C
|16 settembre 2025
|-73,8°C
Contesto climatologico: valori oltre la media di settembre
Le minime registrate risultano ben inferiori alle medie stagionali del settore continentale, dove a settembre le minime tipiche si attestano intorno a -63/-65°C. L’altitudine (oltre 3.200 m), l’isolamento e la posizione sul plateau antartico rendono Concordia tra i siti più propensi a raggiungere temperature estreme a livello globale.
Il record recente della stazione
Negli ultimi dieci anni, il valore più basso è stato misurato il 25 luglio 2023 con -83,2°C: una delle temperature più basse osservate nel mondo nel periodo recente e primato della stazione di Concordia nell’ultimo decennio.
Significato scientifico e monitoraggio
La sequenza di metà settembre rappresenta uno degli ultimi grandi episodi invernali prima della primavera australe, evidenziando una fase di raffreddamento intenso del plateau centrale. Le misure, integrate con i dati delle stazioni automatiche e dei centri meteo-climatologici internazionali, sono cruciali per comprendere la variabilità del gelo antartico e i riflessi sul sistema climatico globale.
In sintesi
- Minime tra -71,4°C e -74,9°C dal 13 al 16 settembre 2025.
- Valori inferiori alle medie di settembre per l’Antartide interna (-63/-65°C).
- Record 10 anni: -83,2°C (25 luglio 2023) alla stazione di Concordia.
- Episodio di freddo estremo a fine inverno australe, utile per studi meteo-climatici.