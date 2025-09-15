Apple blocca la traduzione live degli AirPods Pro 3 in UE

Apple ha presentato gli AirPods Pro 3, capaci di tradurre conversazioni in tempo reale grazie all’intelligenza artificiale integrata negli iPhone collegati. Tuttavia, questa funzione non sarà disponibile per gli utenti dell’Unione Europea. Sul sito di supporto Apple si legge che la traduzione è bloccata se l’utente si trova nell’UE o possiede un account Apple registrato in uno Stato membro. L’azienda non ha fornito spiegazioni ufficiali, ma diverse testate, tra cui Politico, collegano la scelta al Digital Markets Act, normativa europea che obbliga le grandi piattaforme a garantire maggiore interoperabilità. Poiché l’elaborazione avviene sull’iPhone e non sugli auricolari, Bruxelles potrebbe imporre ad Apple di aprire la funzione anche ad accessori di terze parti.

La traduzione in tempo reale non resterà esclusiva degli AirPods Pro 3: sarà estesa anche agli AirPods Pro 2 e ai futuri AirPods 4 con aggiornamenti software. Con iOS 26, disponibile fuori dall’UE, verranno supportate inizialmente 5 lingue, con altre in arrivo entro fine anno.