Apple lancia iOS 26, iPadOS 26, watchOS 26 e macOS 26: tutte le novità

Apple è pronta a rilasciare i suoi aggiornamenti software più importanti degli ultimi anni: iOS 26, iPadOS 26, watchOS 26 e macOS 26 Tahoe. Le nuove versioni, annunciate lo scorso giugno durante la conferenza per sviluppatori, introducono un radicale restyling estetico e numerose funzionalità innovative per iPhone, iPad, Apple Watch e Mac. Gli aggiornamenti sono scaricabili da lunedì a partire dalle ore 19 italiane (18 nel Regno Unito, 13 a New York, 3 di notte a Sydney). A differenza di altri produttori, Apple rende immediatamente disponibili gli update a tutti i dispositivi compatibili, senza rilasci graduali.

Dispositivi compatibili

iPhone: dal modello 11 (2019) in poi.

iPad: iPad Pro dal 2018, iPad Air dal 2019 (3ª gen), iPad mini dal 2019 (5ª gen), iPad dall’8ª generazione in poi.

Apple Watch: dalla Serie 6 (2020) e successivi.

Mac: MacBook Air dal 2020, MacBook Pro 16″ dal 2019, MacBook Pro 13″ dal 2020, Mac mini dal 2020, iMac dal 2020, Mac Studio dal 2022 e Mac Pro dal 2019.

Come installare gli aggiornamenti

Su iPhone e iPad basta aprire Impostazioni > Generali > Aggiornamento software e seguire le istruzioni. Per Apple Watch serve prima aggiornare l’iPhone a iOS 26, quindi accedere all’app Watch e avviare l’update (con l’orologio in carica). Su Mac l’aggiornamento si trova in Impostazioni di sistema > Generali > Aggiornamento software. Tutti gli update sono gratuiti: se vi viene richiesto un pagamento, si tratta di una truffa.

Perché iOS 26 e non iOS 19?

Apple ha cambiato nomenclatura: da quest’anno i sistemi operativi seguiranno la logica anno–stagione. Così iOS 26 e gli altri update corrispondono al ciclo 2025-2026.

Novità principali dei sistemi operativi

Liquid Glass: il nuovo design

Il tratto distintivo è l’introduzione del Liquid Glass design, un’interfaccia semitrasparente e arrotondata che richiama gli effetti visivi del visore Vision Pro. Icone, notifiche e menu assumono un aspetto “fluttuante” e interattivo, mostrando parzialmente lo sfondo sottostante.

iOS 26: icone dinamiche e filtro anti-spam

Icone personalizzabili: trasparenti, monocromatiche, colorate o in versione scura.

Notifiche dinamiche: con rimbalzo dall’alto e widget nella schermata di blocco.

Bottoni intelligenti: Safari, Fotocamera e altre app nascondono i controlli per un’interfaccia più pulita.

Filtro chiamate e messaggi: lo smartphone risponde automaticamente agli sconosciuti chiedendo nome e motivo della chiamata; i messaggi sospetti vengono spostati in inbox separate.

Traduzione live: integrata in Telefono, Messaggi e FaceTime.

Nuova app Giochi: una libreria dedicata che sostituisce Game Center.

iPadOS 26: multitasking da Mac.

Menu bar e gestione finestre: con i classici comandi rosso-giallo-verde e possibilità di ridimensionare, affiancare o sovrapporre le app.

Files e Dock migliorati: gestione avanzata dei file e possibilità di impostare app predefinite.

Arriva Preview: l’app del Mac per modificare PDF e immagini, ora disponibile su iPad con supporto ad Apple Pencil.

watchOS 26: fitness e salute più smart

Workout Buddy: un assistente vocale che motiva e analizza l’allenamento.

Sleep score: valutazione giornaliera della qualità del sonno.

Pressione sanguigna: notifiche di ipertensione (su Series 9, Ultra 2 e successivi).

Nuovi gesti: il “wrist flick” per chiudere notifiche con un movimento del polso.

Nuovi quadranti: Flow, Exactograph e Waypoint (esclusivo per Ultra).

macOS 26 Tahoe: più integrazione con iPhone

Phone app su Mac: chiamate via Wi-Fi con le funzioni di screening e attesa automatica.

Live Activities: risultati sportivi e notifiche di consegne nella barra dei menu.

Spotlight potenziato: ora consente azioni rapide come inviare messaggi, creare note e filtrare file.

Con questa generazione di aggiornamenti Apple unifica l’esperienza utente su tutti i dispositivi, puntando su estetica, produttività e sicurezza. Il nuovo linguaggio visivo Liquid Glass promette di rivoluzionare il modo in cui interagiamo con l’ecosistema Apple, seppur con un design che già divide gli utenti tra entusiasmo e scetticismo.