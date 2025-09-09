Apple presenta iPhone Air: lo smartphone più sottile di sempre, solo 5,6 millimetri

Apple lancia l’iPhone Air, ultrasottile, dello spessore di 5,6 millimetri, l’iPhone più sottile mai presentato. “Con la nuova gamma di iPhone alziamo l’asticella – ha spiegato Tim Cook – Sin dall’inizio, iPhone ha reinvitato il settore degli smartphone. Abbiamo spinto sempre più in avanti le innovazioni e oggi andiamo oltre, con quella che per noi è una novità assoluta“. L’iPhone Air ha un display da 6,5 ​​pollici, rivestimento Ceramic Shield con resistenza ai graffi e antiriflesso presente anche sul retro e un telaio in titanio. A bordo ha un chip modem C1X aggiornato, un upgrade rispetto al C1, più efficiente dal punto di vista energetico. iPhone Air utilizza solo eSIM in tutto il mondo per massimizzare lo spazio interno della batteria.