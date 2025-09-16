Argentina, Milei annuncia la privatizzazione parziale di Nucleoelectrica: in vendita il 44% della società nucleare

Il presidente argentino Javier Milei firmerà un decreto per la privatizzazione parziale di Nucleoelectrica Argentina, la società che gestisce le tre centrali nucleari in funzione nel Paese. Lo ha dichiarato il portavoce presidenziale, Manuel Adorni. “L’amministrazione Milei – ha spiegato Adorni – intende vendere attraverso una gara pubblica internazionale il 44% delle azioni della società”, che gestisce le centrali di Atucha I, Atucha II ed Embalse. “L’idea è quella di promuovere gli investimenti privati ​​per costruire il primo reattore modulare in Argentina e potenziare l’estrazione di uranio”, ha affermato il portavoce, aggiungendo che tutte le società statali sono soggette a potenziale privatizzazione.