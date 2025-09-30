Argentina, produzione di petrolio ai massimi dal 1999: boom da Vaca Muerta

La produzione di petrolio in Argentina ha toccato ad agosto un nuovo record raggiungendo gli 826 mila barili di petrolio giornalieri, il livello più alto registrato dal 1999. L’incremento della produzione, si legge in un rapporto della Segreteria per l’energia, si deve principalmente all’espansione delle operazioni nel bacino non convenzionale di Vaca Muerta, che rappresenta da solo ormai il 64% delle estrazioni a livello nazionale.
La situazione
Nel raffronto con il mese precedente si registra un aumento del +3,1% grazie all’attivazione di 36 nuovi pozzi (per un totale di 4.242), mentre su anno l’incremento della produzione è del 14,9%. La partecipata statale Ypf risulta il maggior produttore nazionale con una media di 373.214 barili giornalieri.