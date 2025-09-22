Arpal festeggia 30 anni di attività: eventi e incontri aperti al pubblico a Genova

Arpal celebra 30 anni con due giornate di incontri e il Consiglio nazionale del Sistema Nazionale della Protezione dell’Ambiente (Snpa). Nel 2025 Arpal, l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ligure, celebra i trent’anni dalla propria istituzione. Tre decenni di attività tecnico-scientifica al servizio delle istituzioni e della comunità ligure, per la protezione dell’ambiente e della salute, la difesa del territorio e la costruzione di politiche fondate su dati solidi e verificati.

Un percorso che oggi si rinnova con uno sguardo al futuro, attraverso due giornate di incontri pubblici che rappresentano il cuore delle celebrazioni, e la riunione dei vertici di Snpa nell’Auditorium Sala Caduti di Nassiriya della Regione Liguria.

“Vi aspettiamo a Genova ai due lavori aperti al pubblico, a raccontare così un appuntamento che segna una tappa fondamentale nella storia dell’Agenzia ligure”, si legge in una nota.

Gli appuntamenti