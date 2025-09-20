Arquata Scrivia, 7 persone intossicate dal monossido: tra loro quattro bambini

Intervento di carabinieri e vigili del fuoco in un alloggio di Arquata Scrivia (Alessandria). Secondo quanto ricostruito dai militari della compagnia di Novi Ligure e dall’ufficio stampa della centrale 118, gli otto coinquilini hanno accusato un’intossicazione da monossido di carbonio. Quattro bambini, tra gli 8 mesi e i 7 anni, sono trasportati all’ospedale infantile di Alessandria. Dei tre adulti tra i 40 e i 70 anni, due sono finiti a Novi Ligure e uno al Civile del capoluogo di provincia.

La situazione e le cause

Un’ottava persona – fanno sapere i carabinieri – sarebbe stata controllata sul posto e non ospedalizzata. Tutti i coinvolti sono stabili. La causa dell’intossicazione sarebbe stata una caldaia verosimilmente non montata a regola d’arte.