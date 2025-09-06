Arriva in Cina la seconda petroliera di Gnl russo dall’impianto Arctic Lng 2

Una seconda petroliera carica di gas naturale liquefatto (Gnl) russo proveniente dall’impianto Arctic Lng 2 è arrivato in Cina. Lo riferisce l’emittente “Bloomberg”, secondo cui la petroliera Voskhod, che trasporta un carico proveniente dall’impianto Arctic Lng 2, è arrivata al terminal di importazione di Beihai, nel sud della Cina, citando i dati di tracciamento delle navi. Arctic Lng 2, è attualmente sotto sanzioni da parte dei Paesi occidentali e un primo carico proveniente dall’impianto era arrivato in Cina a fine agosto. Sempre secondo “Bloomberg”, almeno altre tre navi partite da Arctic Lng 2 sembrano essere in viaggio verso la Cina.