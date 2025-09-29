Arriva la cometa C/2025 Lemmon: sempre più luminosa, potrebbe essere visibile a occhio nudo

È in arrivo la cometa C/2025 Lemmon e la sua luminosità sta aumentando progressivamente, al punto che tra circa un mese potrebbe essere visibile a occhio nudo. Lo segnala l’astrofisico Gianluca Masi, responsabile scientifico del Virtual Telescope, che intanto è riuscito a catturare un’immagine. Da circa due settimane, la cometa si affaccia nel cielo dell’alba, ma “attualmente è osservabile solo attraverso un telescopio o un buon binocolo. Tra circa un mese potrebbe superare la soglia di visibilità ad occhio nudo”, dice Masi. La cometa C/2025 Lemmon, prosegue l’astrofisico, “sarà ben visibile nel cielo italiano, pertanto non resta che aspettare e seguirne l’evoluzione, ricordando che le comete sono imprevedibili per natura”.

Anche l’Unione Italiana Astrofili rileva che “la cometa sarà visibile nel periodo migliore verso fine ottobre-inizio novembre 2025, soprattutto nelle ore serali” e che “le condizioni ideali per osservarla al meglio sono caratterizzate da cieli molto scuri, lontano da luci urbane, bassa interferenza atmosferica, e con buona trasparenza”.

Scoperta all’inizio del 2025 dal Mount Lemmon Survey, C/2025 Lemmon è una cometa non periodica, vale a dire che il suo passaggio è unico e non ci saranno nuove occasioni per osservarla.