Aschbacher (ESA): “lo Spazio deve diventare più indipendente per rendere l’Europa più forte”

“Noi non abbiamo ancora un sistema europeo di sorveglianza. Ci sono delle risorse nazionali, e basta. Questo è proprio quello di cui discuteremo oggi, di come possiamo integrare gli asset nazionali, dell’Italia, della Germania, della Francia, degli altri Paesi“: è quanto ha dichiarato il direttore generale dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), Josef Aschbacher, in occasione degli Stati Generali su Difesa, Spazio e Cybersecurity in corso nella sede ESA-ESRIN di Frascati. “Lo Spazio deve diventare più indipendente e più autonomo per rendere l’Europa più forte. Ci sono 2 ragioni per cui lo Spazio è un settore molto attrattivo. Innanzitutto economicamente: la Space Economy sta crescendo globalmente del 10% all’anno, una crescita straordinaria. Non sono molti gli ambiti a registrare una crescita così. Numero due, la sicurezza: la situazione geopolitica, sia a Est che a Ovest, ci dice che dobbiamo diventare più forti e più indipendenti. Quello di oggi è un incontro molto importante, cruciale per rafforzare l’Europa“, conclude Aschbacher.