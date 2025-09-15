Asse diplomatico Italia-Messico: rinforzare i rapporti tra i due paesi, questo l’obiettivo dell’ambasciatore Marco Peronaci

L’ambasciatore d’Italia negli Stati Uniti, Marco Peronaci, ha concluso, lo scorso 12 settembre, la sua visita di tre giorni in Texas, accompagnato dal console generale d’Italia a Houston Mauro Lorenzini. “Ho scelto il Texas per la mia prima visita ufficiale fuori da Washington per dare un segnale del forte interesse dell’Italia a rafforzare le relazioni con lo Stato della Stella Solitaria” – ha commentato l’ambasciatore Peronaci – “Negli ultimi anni, la nostra presenza in questo Stato è cresciuta in maniera significativa, con sempre più imprese italiane che investono qui e sempre più connazionali che si trasferiscono in Texas. Esistono grandi potenzialità per approfondire la nostra cooperazione, in particolare nei settori dell’energia, dello spazio, della medicina e delle biotecnologie“.

Rinsaldare i legami e valorizzare l’eccelenza italiana

Nei tre giorni di visita, l’ambasciatore ha partecipato all’inaugurazione della mostra “Myth and Marble: Ancient Roman Sculpture from the Torlonia Collection” presso il Renzo Piano Pavilion del Kimbell Art Museum a Fort Worth, e ad Austin ha incontrato il governatore Greg Abbott, evidenziando come la presenza di oltre 200 imprese italiane e la forte presenza istituzionale dell’Italia in Texas confermano il forte interesse dell’Italia a rafforzare i rapporti con quello Stato. A Houston, Peronaci ha incontrato la comunità italiana: “La significativa presenza di scienziati, ricercatori e imprenditori italiani qui in Texas rappresenta un importante volano per valorizzare le eccellenze italiane e promuovere il Made in Italy – ha sottolineato l’ambasciatore – Le testimonianze concrete di avanguardia nella scienza, nell’innovazione e nelle produzioni di qualità, contribuiscono alla proiezione di un’immagine dell’Italia come Paese con grandi capacità innovative e imprenditoriali“. Questa mattina, dopo aver visitato i locali del Consolato generale d’Italia a Houston per un incontro con il personale, l’ambasciatore ha visitato il Nasa Johnson Space Center, accompagnato dall’astronauta italiano Luca Parmitano.