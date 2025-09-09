Assemini, gatto ucciso a calci: l’AIDAA annuncia una taglia e una denuncia penale

“L’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente scende in campo al fianco dei padroni del gatto ucciso a calci in pancia e di molti cittadini che si stanno indignando per quanto accaduto e annuncia tre iniziative. La prima è l’istituzione di un numero telefonico al quale è possibile chiamare o mandare wattsapp da parte di persone che hanno notizie o hanno visto chi ha ucciso il gatto. La seconda iniziativa è la taglia di 500 euro che sarà pagata a chi con la propria denuncia formale alle forze dell’ordine permetterà di individuare e far condannare in via definitiva i responsabili di questo crimine e come terza ma non certo per importanza gli animalisti annunciano nei prossimi giorni una denuncia penale su quanto avvenuto”: è quanto si legge in una nota dell’AIDAA sull’episodio di Assemini.

“Questa situazione non deve essere dimenticata come accaduto in altre circostanze- scrivono in un breve comunicato gli animalisti-per questo abbiamo deciso un’azione forte per individuare e punire secondo legge i colpevoli. L’invito ovviamente- concludono gli animalisti -è a rivolgersi alle forze dell’ordine e denunciare qualora per motivi vari questo non fosse possibile si può chiamare o mandare un messaggio wattsapp al numero 3479269949 della nostra associazione che garantisce la riservatezza di ci dà informazioni corrette e verificabili”, conclude la nota.