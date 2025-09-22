Atterraggio d’emergenza per un C-130 giordano a Brindisi: cosa è successo

A causa di un’avaria ad uno dei motori, poche ore fa a Brindisi c’è stato l’atterraggio di emergenza per un C-130 dell’Aeronautica Militare giordana. La causa sarebbe stata una perdita di carburante. Dopo la richiesta di atterraggio, in pista a Brindisi sono giunte alcune squadre del distaccamento aeroportuale dei Vigili del Fuoco del locale che si sono occupate della messa in sicurezza dell’area. L’atterraggio del velivolo, con a bordo 18 persone, è stato eseguito senza gravi conseguenze.

Durante le operazioni si è reso necessario dirottare su Bari il volo in arrivo da Milano Malpensa delle 14:45. Altri voli, tra cui quelli diretti a Verona, Ginevra e Fiumicino, hanno subito ritardi nelle partenze.