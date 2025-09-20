Australia, guasto blocca per 15 ore chiamate ai servizi d’emergenza: 3 morti

La rete di telecomunicazioni Optus, seconda in Australia per copertura dopo Telstra, ha reso noto che 3 persone sono morte a causa di un guasto tecnico che ieri ha interrotto il servizio, impedendo a centinaia di chiamate di emergenza al numero triplo zero di essere completate. La polizia ha confermato, sulla base dei dati forniti da Optus, che per circa 15 ore le chiamate al triplo zero non riuscivano a connettersi. Il Ministro delle Comunicazioni, Anika Wells, si è detto “sbalordito” per la gestione della situazione da parte di Optus e ha aggiunto di aver contattato la direzione dell’Australian Communications and Media Authority (ACMA) per garantire “un’indagine completa e approfondita”.

“L’impatto di questa interruzione ha avuto conseguenze tragiche, e personalmente i miei pensieri sono con quelle famiglie. Optus e tutti gli operatori di telecomunicazioni hanno obblighi sotto le leggi australiane di assicurare le chiamate con i servizi di emergenza, Optus ha mancato verso gli australiani quando ne avevano più bisogno e questo non è accettabile”, ha dichiarato la ministra.