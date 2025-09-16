Australia, l’ESA inaugura la sua 4ª Deep Space Antenna

L’Agenzia Spaziale Europea (ESA) inaugurerà la sua 4ª Deep Space Antenna il 4 ottobre 2025. Situata a New Norcia, in Australia, questa nuova infrastruttura strategica rafforzerà le capacità di comunicazione nello Spazio profondo dell’ESA e massimizzerà il ritorno dei suoi beni più preziosi: i dati scientifici. Tra i relatori figurano Simon Plum, Head of Mission Operations dell’ESA ed Enrico Palmero, Direttore dell’Agenzia Spaziale Australiana.

Il sito di New Norcia

L’ESA sta espandendo le sue capacità di comunicazione nello Spazio profondo con la costruzione di una nuova antenna da 35 metri presso la sua stazione di New Norcia, nell’Australia Occidentale. Questa nuova infrastruttura ha l’obiettivo di supportare le prossime missioni ESA nello Spazio profondo, favorire la collaborazione internazionale, rafforzare la presenza dell’ESA nella regione Asia-Pacifico e soddisfare la crescente domanda per la rete Estrack.

La presenza di Estrack in Australia è un elemento chiave della strategia dell’ESA per la regione Asia-Pacifico e garantisce all’Agenzia di mantenere un’ampia gamma di partnership internazionali.

New Norcia offre una posizione geografica strategica, che va a completare le antenne ESA per lo Spazio profondo già presenti in Spagna e Argentina. Distanziate di 120 gradi di longitudine, queste località consentono una copertura continua, 24 ore su 24, per una missione nello spazio profondo.

Cos’è Estrack

La rete di stazioni di tracciamento dell’ESA – Estrack – è un sistema globale di stazioni di terra che fornisce collegamenti tra i satelliti in orbita e il Centro Operazioni Spaziali Europeo (ESOC) a Darmstadt, in Germania.

Nel 2025, la rete Estrack celebra cinquant’anni di attività e comprende 6 stazioni in 6 Paesi. Estrack è una risorsa strategica, fondamentale per l’autonomia spaziale europea. È indispensabile per il successo delle missioni ESA dedicate all’osservazione della Terra, alla scienza, all’esplorazione e alla sicurezza spaziale.

Il compito essenziale delle stazioni di tracciamento a terra dell’ESA è comunicare con i veicoli spaziali, trasmettendo comandi e ricevendo dati scientifici e informazioni sullo stato del veicolo. Può tracciare veicoli spaziali quasi ovunque: in ogni orbita terrestre, nei punti di Lagrange scientificamente importanti tra Sole e Terra, o nelle profondità del nostro Sistema Solare. Estrack fornisce anche servizi di tracciamento critici per i lanci di Vega-C e Ariane 6.

Estrack non è solo il collegamento dell’ESA ai dati scientifici più preziosi, ma è anche uno strumento vitale per la collaborazione spaziale globale, grazie agli accordi di supporto reciproco con i partner internazionali.

Estrack è una rete all’avanguardia, che spinge i confini della tecnologia per rimanere sempre in prima linea nelle comunicazioni spaziali.